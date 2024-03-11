Названа картина, получившая премию «Оскар» как лучший фильм Премию «Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Фото: Barbara Munker/dpa/Global Look Press

Премию Американской киноакадемии «Оскар» получил фильм режиссера Кристофера Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Кинолента была номинирована в 13 категориях.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года, в том же месяце лента вышла в прокат. К февралю 2024 года она стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав $958 млн. Награду за фильм приняла продюсер и супруга Нолана Эмма Томас.

Кинопремию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил ирландский актер Киллиан Мерфи. Ранее за эту роль он удостоился кинопремии «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США.

Актер отметил, что очень гордится своей работой и ошеломлен получением новой награды.

Мы сняли фильм о человеке, создавшем атомную бомбу, и, к лучшему или к худшему, мы все живем в мире Оппенгеймера, поэтому мне бы очень хотелось посвятить его миротворцам во всем мире, — подчеркнул ирландец.

В номинации «Лучшая актриса» победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные». Это черная комедия о чувствах хирурга и оживленной им утопленницы.

Также стало известно, что американский актер, рестлер, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, бывший рэп-исполнитель Джон Сина вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Мужчина прикрывался табличкой с ее названием. Победителем стала картина «Бедные-несчастные».