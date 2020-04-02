Нарушителей социальной дистанции в Канаде будут штрафовать на $3500

https://static.news.ru/photo/2f50e9da-7546-11ea-9e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Xinhua

Власти Торонто приняли решение ввести крупные штрафы для людей, которые игнорируют рекомендацию не приближаться друг к другу в общественных местах.

В Канаде рекомендовано соблюдать двухметровую социальную дистанцию. Штраф за нарушение этой рекомендации составит 5000 канадских долларов или $3500. В Канаде заражены коронавирусом более 11 тысяч человек.

Любые не живущие вместе два человека, которые в парках или на площадях не соблюдают между собой дистанцию в два метра, подлежат судебному преследованию и в зависимости от приговора могут быть оштрафованы на пять тысяч канадских долларов, — объявил городской совет.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение усилить меры по противодействию распространению коронавируса и запретил выходить на улицы после 20:00.