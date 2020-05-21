«Налоги на всё»: политику Зеленского высмеяли в Раде

https://static.news.ru/photo/86e4fcee-9bd0-11ea-8c3b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.

Политик в эфире канала «112 Украина» отметил , что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».

Для того чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что вам не хватает. Так нам тоже не хватает всем, всей стране не хватает, — сказал Рабинович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Украины «всегда являлось рассадником шизофрении». Таким образом депутат Вадим Рабинович отреагировал на высказывание представителей внешнеполитического ведомства о пожаре в одесском Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года.