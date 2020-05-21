«Налоги на всё»: политику Зеленского высмеяли в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.
Политик в эфире канала «112 Украина»
Для того чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что вам не хватает. Так нам тоже не хватает всем, всей стране не хватает, — сказал Рабинович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Украины «всегда являлось рассадником шизофрении». Таким образом депутат Вадим Рабинович отреагировал на высказывание представителей внешнеполитического ведомства о пожаре в одесском Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года.
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