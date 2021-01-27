Началось извержение самого активного вулкана в Индонезии

https://static.news.ru/photo/31426778-6078-11eb-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Самый активный в Индонезии действующий вулкан — Мерапи — начал извергаться 27 января. Разлив лавы охватывает полторы тысячи метров в низ по склону.

Это извержение является самым значительным с ноября 2020 года, когда власти страны повысили уровень опасности в районе Мерапи, — рассказала телеканалу Al Arabiya руководитель Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта Ханика Хумайда.

Она отметила, что местные власти отслеживают обстановку и предупредила жителей о необходимости держаться вне ранее установленной пятикилометровой зоны от кратера.

Мерапи расположен на острове Ява. Его высота составляет 2,9 тысячи метров, а название переводится как «гора огня». Крупные извержения происходят примерно каждые семь лет, периодичность мелких составляет два раза в год. В 2010 году при извержении вулкана погибли 353 человека и 350 тысяч человек были эвакуированы.

Ранее NEWS.ru писал, что у извергающегося Ключевского вулкана обвалилась кромка кратера и сошла серия лавин. Перед этим был зафиксирован выброс пепла на высоту свыше семи километров.