На видео попал многотысячный митинг в Бразилии: люди требуют вакцин

https://static.news.ru/photo/7278f71a-c0dc-11eb-a2bb-96000091f725_660.jpg Фото: Kawsachun News / twitter

Жители Бразилии высыпали на улицы крупных городов с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару, как пишет РИА Новости, они винят его в медленной вакцинации из-за отказа покупать препараты, в том числе российский «Спутник V», а также в том, что страна захлёбывается от случае заражения.

Всего в Бразилии зарегистрировано около 16,4 млн случаев COVID и 460 тысяч смертей. Митинги против президента Болсонару и его коронавирусной политики собрали десятки тысяч людей.

Social movements flood SÃ£o Paulo's Paulista Avenue demanding vaccines, food and the immediately impeachment of Brazil's Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/u2o5HgOk2U — Kawsachun News (@KawsachunNews) May 29, 2021

Протестующие, как пишет местная пресса, призывали к оказанию экстренной помощи населению, к соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Бразильцы сравнили Болсонару с Гитлером, обвинив его в геноциде собственного народа.

Tens of thousands of people in Brazil staged another day of protest against President Jair Bolsonaro, in particular for his chaotic handling of the pandemic, which has claimed nearly 460,000 lives here https://t.co/c398Sz9rGY pic.twitter.com/8LmBLpZaYN — AFP News Agency (@AFP) May 29, 2021

При этом практически все митингующие пришли на главную улицу Рио-де-Жанейро в масках. Как пишут активисты, все прекрасно осознают опасность коронавируса — именно поэтому и выходят бороться за право на жизнь.

Nessa imagem Ã© quase impossÃ­vel achar alguÃ©m sem mÃ¡scara.



Essa foto foi tirada agora no Rio de Janeiro na manifestaÃ§Ã£o #29MForaBolsonaro



Eles pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que negou a ciÃªncia durante a pandemia de COVID-19. pic.twitter.com/tY1uiQG2bc — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) May 29, 2021

При этом протесты захлестнули не только бразильские города. Активистов поддержали и иностранцы — в Лондоне и Берлине тоже прошлись по городу с призывами отставки Болсонару.

Foram registrados protestos pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro nas cidades de Londres (Inglaterra) e Berlim (Alemanha).



: @daniasssis e Jonas Rodrigues



#29MForaBolsonaro pic.twitter.com/T2B6Akn4mU — Tracklist (@PortalTracklist) May 29, 2021

Создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи ранее обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупок российской вакцины. В документе, в частности, сказано, что власти США укрепляли дипломатические и гуманитарные связи со странами Северной и Южной Америки, чтобы «не допустить усиления там позиции России».