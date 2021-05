На видео попал многотысячный митинг в Бразилии: люди требуют вакцин

Всего в Бразилии зарегистрировано около 16,4 млн случаев COVID и 460 тысяч смертей. Митинги против президента Болсонару и его коронавирусной политики собрали десятки тысяч людей.

Протестующие, как пишет местная пресса, призывали к оказанию экстренной помощи населению, к соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Бразильцы сравнили Болсонару с Гитлером, обвинив его в геноциде собственного народа.