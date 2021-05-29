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На видео попал многотысячный митинг в Бразилии: люди требуют вакцин

04:00, 30 мая 2021
Фото: Kawsachun News / twitter

Жители Бразилии высыпали на улицы крупных городов с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару, как пишет РИА Новости, они винят его в медленной вакцинации из-за отказа покупать препараты, в том числе российский «Спутник V», а также в том, что страна захлёбывается от случае заражения.

Всего в Бразилии зарегистрировано около 16,4 млн случаев COVID и 460 тысяч смертей. Митинги против президента Болсонару и его коронавирусной политики собрали десятки тысяч людей.

Протестующие, как пишет местная пресса, призывали к оказанию экстренной помощи населению, к соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Бразильцы сравнили Болсонару с Гитлером, обвинив его в геноциде собственного народа.

При этом практически все митингующие пришли на главную улицу Рио-де-Жанейро в масках. Как пишут активисты, все прекрасно осознают опасность коронавируса — именно поэтому и выходят бороться за право на жизнь.

При этом протесты захлестнули не только бразильские города. Активистов поддержали и иностранцы — в Лондоне и Берлине тоже прошлись по городу с призывами отставки Болсонару.

Создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи ранее обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупок российской вакцины. В документе, в частности, сказано, что власти США укрепляли дипломатические и гуманитарные связи со странами Северной и Южной Америки, чтобы «не допустить усиления там позиции России».

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