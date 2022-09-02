На вице-президента Аргентины совершено покушение

Фото: Mario De Fina / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Аргентине вооруженный человек попытался убить вице-президента страны Кристину Киршнер, но был задержан полицией, сообщает телеканал TN. Отмечается, что женщина вышла поприветствовать людей, которые собрались перед её домом, но вскоре на неё направили оружие. Сама вице-президент в ходе инцидента не пострадала.

Был задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома, — сообщили местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина направляет в лицо Киршнер пистолет, после чего толпа задерживает злоумышленника, а полицейские надевают на него наручники.

Ранее американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что в США отказались помочь Зеленскому, получавшему угрозы со стороны украинских радикалов. Он оказался под ударом из-за «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», отметил Хомский в интервью журналу Nation.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее рассказал, что Зеленский усилил охрану из-за возможного покушения со стороны ВСУ. По его словам, военное командование все меньше доверяет главе государства из-за решений, приводящих к гибели страны и людей.