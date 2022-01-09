На Украине захотели ввести продуктовые талоны

Власти Украины могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие, сообщает Vesti.ua со ссылкой на советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко. По его словам, такой вариант является наиболее приемлемым для поддержания экономики страны.

Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США, — пояснил Устенко.

При этом снижение или отмена НДС на продукты, по мнению Устенко, может повлечь дополнительные расходы и повредить конкуренции между производителями или продавцами.

Ранее стало известно, что бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о грядущем разорении 90% предприятий страны. Это означает банкротство всего государства, заявил он. Предприятия получают огромные счета за газ, которые им оплатить не под силу. Как следствие, 91% компаний не могут работать дальше и вполне вероятно, что скоро они остановятся.