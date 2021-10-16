На Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных

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Восстановить государственный суверенитет Украины на всей её территории поможет «казацкая и повстанческая кровь». Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, говорится в Facebook-аккаунте Генштаба страны. Речь Залужного была приурочена ко Дню украинского казачества в городе Чигирин.

Эти праздники напоминают нам о преемственности наших военных традиций. Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд держат российскую агрессию. Мы стали надёжным щитом Европы. Казачья и мятежная кровь в наших...