На Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных

Ситуация с соблюдением прав росийских соотечественниклв в ряде стран остаётся крайне тревожной и неблагоприятной. Об этом заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов. Его слова приводит РИА Новости.
Бакланов
Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников, — добавил общественник.
По мнению Бакланова, в подобной ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотчественников за рубежом должна стать правозащитная деятельность.
Ранее сообщалось, что на украинском ТВ гостя убрали из эфира после просьбы говорить по-русски.