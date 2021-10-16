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На Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных

23:28, 16 октября 2021
На Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press
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Ситуация с соблюдением прав росийских соотечественниклв в ряде стран остаётся крайне тревожной и неблагоприятной. Об этом заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов. Его слова приводит РИА Новости.

Бакланов отмечает, что в ряде стран происходит целенаправленное нагнетание русофобии, русский язык вытесняется из сферы образования и общественной жизни, ограничивается работа СМИ, выходящих на русском языке.

Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников, — добавил общественник.

По мнению Бакланова, в подобной ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотчественников за рубежом должна стать правозащитная деятельность.

Ранее сообщалось, что на украинском ТВ гостя убрали из эфира после просьбы говорить по-русски.

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