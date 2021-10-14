На Украине признали неминуемой капитуляцию перед Россией

Украину ждёт неминуемая капитуляция перед Россией, с таким заявлением выступил в эфире телеканала «Первый независимый» депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. Он также напомнил, что в случае отказа от конструктивного диалога с Москвой, украинцев ждёт холодная зима. Об этом сообщают РИА Новости.

Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. Вот они говорили: «Ні капітуляції». Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна, — рассказал Волошин.

Политик отметил, что Украина без России не может обеспечить наличие тепла в квартирах, работу остатков промышленности, а также наличие электричества в электросетях. Он призвал националистов откинуть патриотический пафос и дать возможность странам договориться.

Согласно новому исследованию Федерации работодателей Украины, более 90% предприятий разных отраслей промышленности станут убыточными из-за высоких цен на газ. При этом лишь у 10% предприятий есть возможность временно использовать другие источники энергии. Исследование доступно на официальной странице организации.

Авторы работы также отмечают, что половина опрошенных предприятий либо сократит производство, либо полностью его остановит.