На Украине оценили вероятность войны с РФ

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Генштаб Вооружённых сил Украины не фиксирует подготовки России открытому военному конфликту с Украиной, однако угроза такого развития событий существует. Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснёмся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра её не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации. Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть, — сказал Хомчак в интервью изданию «Гордон».

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две на видеоконференции в «нормандском формате» план должен стать «предметом мощного обсуждения».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого заявила Украина. Кремлю также не поступало по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями, писал NEWS.ru.