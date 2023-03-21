На Украине отказались замораживать конфликт Подоляк: попытка заморозить украинский конфликт переведет его в затяжной формат

Фото: МО Украины

Попытка заморозить украинский конфликт переведет его в затяжной формат, написал в Twitter советник главы офиса главы государства Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он добавил, что подобные действия будут «разъедать основы глобальной безопасности».

Кроме того, затягивание конфликта будет значить наличие незаконченных боестолкновений «в сердце Европы», считает советник президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна учитывать новые реалии и складывающуюся ситуацию, без этого невозможно говорить о мирном процессе. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, как должна измениться позиция Киева, чтобы открылся путь для мирного урегулирования ситуации на Украине.

9 марта Зеленский заявил, что не находит никаких обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку у Киева «нет уверенности в нем, он не держит слово». При этом украинский лидер не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.