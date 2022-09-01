На Украине назвали папу римского «ограниченным» из-за позиции по России Экс-депутат Рады Черновол назвал папу римского «ограниченным» из-за позиции по России

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол назвал папу римского «интеллектуально ограниченным» из-за его слов о причинах спецоперации на Украине. Политик добавил, что своими заявлениями об ответственности НАТО за эскалацию конфликта понтифик «сделал подарок» России. Он допустил, что папа Франциск демонстрирует антизападные настроения из-за своего происхождения, пишет URA.RU.

Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений, — заявил Черновол.

По мнению бывшего парламентария, этому также способствует привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений.

Эксперт по Ватикану, журналист Марко Полити ранее заявил, что папа римский Франциск недоволен давлением украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается навязать ему позицию США и ЕС по ситуации на Украине. По его словам, понтифик не намерен становиться «прислужником Запада» в этом вопросе.

В Ватикане считают, что Зеленский стремится втянуть папу в нарратив, согласно которому Киев выставляется невинной жертвой, а образ России при этом демонизируется. Однако папа римский не согласен с такой позицией, так как в ней не учитываются прошлые события на Украине, которые привели к сегодняшней ситуации.