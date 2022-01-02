На премьер-министра Гаити Ариэля Анри напали бандиты

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри пережил покушение во время празднования Дня независимости. Чиновник подвергся вооружённому нападению бандитов в соборе города Гонаив, сообщает телеканал VTV.

В соборе города Гонаив произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и несколько были ранены. Премьер-министр Гаити не пострадал, — отметил телеканал.

Подчёркивается, что местная банда предостерегала Анри от посещения города.

После покушения были отменены другие мероприятия, которые планировались для празднования Дня независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.

Ранее стало известно, что сын убитого летом 2021 года президента Гаити Жовенеля Моиза заявил о нападении. В день расправы над его отцом, 7 июля, группа неизвестных ему людей напала и на него. Вооружённые люди открыли огонь по его машине, в которой также сидели жена и дочь. «Мы попали в засаду», — пояснил он. В настоящий момент Моиз-младший со своей семьёй живёт в другой стране.