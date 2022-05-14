На базе полка «Азов» нашли план выхода на российскую границу

Фото polkazov/t.me

Российские военные на одной из баз нацполка «Азов» в Мариуполе обнаружили планы по выходу украинских отрядов на границу с Россией, сообщил РИА Новости источник в одной из силовых структур ЛНР. Согласно плану, бойцы «Азова» должны были окружить город Новоазовск в ДНР, наступление планировалось на 8 марта.

На схемах плана обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход к границе. По пути батальон должен был занять все промежуточные населённые пункты, — сообщает РИА Новости.

Замкомандира полка «Азов» Нацгвардии Украины Святослав Паламар ранее заявил, что в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов и эта цифра продолжает расти. Он добавил, что Киев не принял необходимые меры для снабжения бойцов и теперь «должен сделать невозможное» для их спасения.

Паламар добавил, что у его подразделения на территории завода нет антибиотиков и других медицинских принадлежностей для оказания помощи раненым, в том числе материалов для ампутаций. Число летальных случаев растёт, отметил Паламар.