На Багамах нашли титановый шар с надписями на русском

https://static.news.ru/photo/f10fa982-7a84-11eb-b745-96000091f725_660.jpg Фото: Manon Clarke

Титановый шар с выгравированными надписями на русском языке найден на пляже одного из Багамских островов. Предмет обнаружила туристка из Великобритании Манон Кларк.

По словам британки, шар лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор. Эксперты пришли к выводу, что это бак высокого давления, который может быть частью разгонного блока для запуска объекта в космос, сообщает The Independent.

На шаре указано, что он был создан в 2018 году. Его рабочие температуры составляют 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия. Объем резервуара составляет 43 литра, вес — 41 кг.

Астронавт Марк Морабито, рассмотрев находку, высказал предположение, что он является «резервуаром с гидразином какой-то ракеты», используемой для запуска спутников. А учёный Мартин Арчер сообщил, что большинство спутников или их составных частей, которые рано или поздно должны вернуться на Землю, падают в необитаемую зону Тихого океана, куда их направляют операторы. Но это происходит не всегда.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года на МКС зафиксирована трещина, через год её скорость выросла в пять раз. Экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Трещину временно заклеили термостойким скотчем, а затем — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу.

Как писал NEWS.ru, экипаж МКС обнаружил предположительное место второй утечки воздуха. Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, космонавтам посоветовали сделать термобарьер.