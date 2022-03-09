МВФ утвердил помощь Украине в $1,4 млрд

Исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине финансовой помощи в сумме $1,4 млрд. Деньги предназначены в качестве «экстренной помощи» для удовлетворения финансовых потребностей и «нивелирования экономических последствий» происходящих в стране событий, говорится в заявлении Фонда.

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования) <...> для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий, — приводит текст сообщения МВФ РИА Новости.

Накануне пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что правительство предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере $100 миллионов. Уточняется, что деньги пойдут на поддержку заработной платы в бюджетном секторе, а также для поддержки систем социальной защиты и пенсий для украинского народа.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. В сообщении финансового института говорится, что эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта.