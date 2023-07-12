Мощная солнечная буря может привести к «интернет-апокалипсису» на Земле Daily Star: мощная солнечная буря обрушится на Землю и приведет к «интернет-апокалипсису»

Фото: Columbia Pictures/Global Look Press

кадр из фильма «2012»

На Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может привести к «интернет-апокалипсису», пишет Daily Star. По прогнозам ученых, на которых ссылается издание, конец интернета может наступить в 2025 году, когда текущий солнечный цикл достигнет своего пика.

И хотя в этом нет ничего необычного, так как за историю наблюдений с 1755 года это происходило 25 раз, эксперты паникуют, потому что текущий цикл «ускорился намного быстрее», чем обычно, и солнечных пятен и извержений больше, чем они прогнозировали, — говорится в публикации.

Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут набрать достаточную силу, чтобы привести к разрушительным последствиям для Земли, пишет издание.

Отслеживание и прогнозирование солнечных циклов дает приблизительное представление о частоте космических штормов всех типов, — от отключения радиосвязи до геомагнитных и солнечных радиационных бурь, — и это используется во многих отраслях промышленности для оценки потенциального воздействия космической погоды на Землю, — пояснил представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Опасения относительно угрозы «интернет-апокалипсиса» усилились выхода научной статьи Сангиты Адбу Джиоти в 2021 году. В исследовании, посвященном потенциальной опасности солнечных бурь, специалист не исключила сценарий, при котором «некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться». Однако спустя какое-то время Джиоти призналась, что «сожалеет» об использовании такой формулировки, которая, по ее словам, «привлекла слишком много внимания». Несмотря на это, в соцсетях не утихают разговоры об угрозе «интернет-апокалипсиса» на Земле, отмечает Daily Star. При этом в NASA пока не комментировали возможность сетевого коллапса из-за солнечной бури, указано в статье.

Ранее суперкомпьютер World One спрогнозировал конец существования человечества к 2050 году. Однако ученый Игорь Минин, комментируя предсказания машины, выразил убеждение, что конца света можно избежать. По его словам, подобные прогнозы «краха цивилизации» препятствуют ответственному целеполаганию и создают помехи для того, чтобы изменить положение.