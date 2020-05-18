В политической верхушке Молдавии — очередной скандал. Местная проевропейская оппозиция вновь требует отставки президента республики Игоря Додона. Политика, которого принято считать пророссийским, подозревают в получении денег от олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из страны летом 2019-го. Ранее в адрес Додона уже звучали такого рода обвинения, да и вся нынешняя ситуация слишком похожа на прошлогоднюю, что лишний раз говорит о глубоком кризисе в республике.

Сразу две любопытные пресс-конференции состоялись в Кишинёве 18 мая. В парламенте депутат от оппозиционной проевропейской партии «Платформа Достоинство и правда» Юрий Реницэ продемонстрировал видеоролик, на котором запечатлены Додон и Плахотнюк. Предположительно, второй передаёт первому деньги для распределения среди членов пророссийской Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). По словам Реницэ, запись была сделана 7 июня прошлого года, незадолго до бегства олигарха из страны. Депутат заявил, что парламент должен потребовать немедленной отставки президента.

Юрий Реницэ Мирослав Ротарь/РИА Новости

В это же время перед журналистами выступил генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло. Он, в свою очередь, заявил, что следствие пришло к выводу: одним из главных выгодоприобретателей от скандальной кражи $1 млрд в 2014 году стал именно Плахотнюк. Речь идёт о крупной афере, когда из трёх молдавских банков в результате их сговора пропал в общей сложности $1 млрд, осевший затем на подставных счетах в Великобритании и Гонконге. Эта кража стала не только одним из самых громких преступлений в стране, но и серьёзным ударом по экономике небогатой республики. Она же высветила беспрецедентные масштабы коррупции среди молдавских чиновников, часть которых была вовлечена в преступление.

Сам факт совпадения двух новостей, озвученных на пресс-конференциях, — тревожный сигнал для Додона. Его и раньше обвиняли в сговоре с Плахотнюком, который подчинил себе значительную часть государственной системы. Но после того, как было официально объявлено о причастности олигарха к краже миллиарда, упрёки в адрес президента выглядят куда более серьёзными.

Нынешние скандалы в Молдавии — не что-то принципиально новое, фактически республика всё ещё борется с последствиями правительственного кризиса, разразившегося там год назад. Тогда Плахотнюк попытался установить контроль над страной через лояльный ему Конституционный суд, выступивший против парламента страны, — якобы партии согласовали состав правящей коалиции на день позже положенного срока. Депутаты, однако, продолжили заседания и приняли на одном из них декларацию «О захваченном государстве», имея в виду распространившуюся усилиями олигарха и его соратников коррупцию во власти. Суд в ответ отстранил от должности Додона, назначив исполняющим обязанности президента Павла Филипа, лидера подконтрольной Плахотнюку Демократической партии Молдовы (ДПМ). Тот сразу же распустил парламент. Додон, который не признал своё отстранение, отменил это решение. В стране сложилось двоевластие, и выйти из кризиса удалось лишь при помощи международного посредничества: дипломаты из России, США и Евросоюза провели ряд встреч с молдавскими политиками, в результате чего ДПМ пошла на попятную, а Плахотнюк покинул страну.

Проевропейский партийный блок ACUM и пророссийская ПСРМ всё же договорились о коалиции, и в Молдавии вроде бы сложился баланс: премьер-министр Майя Санду, ориентированная на Запад, и традиционно сотрудничающий с Москвой Додон в качестве президента.

Майя Санду presedinte.md

Однако уже осенью страна вновь оказалась на пороге кризиса. Хрупкая коалиция не выдержала внутренних противоречий, и Санду вынуждена была уйти в отставку. Само по себе это не было бы чем-то шокирующим, если бы социалисты не выбрали себе в качестве новых партнёров... ДПМ. Такой поворот вновь заставил говорить о том, что Додона неспроста обвиняли в связях с Плахотнюком (хотя от беглого олигарха публично открещиваются и его бывшие соратники из Демпартии). В любом случае, происходящее сейчас — это прямое следствие промахов президента и неспособности социалистов договориться с блоком ACUM, который, по оценкам экспертов, гораздо более умерен в своих проевропейских взглядах, чем ДПМ (иными словами, ориентированность на Запад у ACUM не граничит с откровенно антироссийской риторикой, как у демократов).

Если наметившийся в Молдавии кризис получит развитие, то, очевидно, как и в прошлом году, решить его без внешнего вмешательства вряд ли удастся. Республика остаётся одной из тех немногих стран, где Запад и РФ всё ещё могут действовать сообща, не «перетягивая одеяло», хотя из-за нахождения на посту президента пророссийского политика многие и включают Кишенёв в орбиту Москвы. Однако молдавские политологи неоднократно заявляли: Кремлю не стоит делать ставку на Додона. Истории о его сомнительных контактах с Плахотнюком, равно как и непоследовательная позиция ПСРМ в последний год, это лишь подтверждают.

Другой вопрос в том, сможет ли Москва сохранить хотя бы умеренное влияние в Кишенёве в случае ухода Додона и ослабления социалистов? Надежда в данном случае на то, что ни США, ни Европа поддерживать Демпартию не станут: лояльные Плахотнюку силы мало кому симпатичны на Западе, где ставку делают на Майю Санду. Выборы президента Молдавии пройдут уже в этом году, и она намерена выдвинуть свою кандидатуру. В 2016-м она проиграла Додону во втором туре, уступив менее 5% голосов. Так что теперь, на фоне скандалов вокруг действующего лидера, её шансы весьма высоки. Возможно, умеренно проевропейская Санду, чья репутация не столь противоречива, как у Додона, станет приемлемым кандидатом и для Москвы. Если молдавского лидера не сместят раньше.