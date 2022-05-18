МО: ракетные войска уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ракетные войска уничтожили батарею американских гаубиц М777 в районе села Подгорное на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства добавили, что Вооружённые силы РФ также поразили 76 пунктов управления ВСУ. Также обстрелу подверглись районы скопления живой силы противника.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное, — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны России 18 мая показало кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Тор-М3». Съёмки велись в ходе спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами. Использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность утвердить тактику применения таких боевых машин, а также найти им место в бронетанковых группах. Пока техника доказывает свою нужность в танковых подразделениях.