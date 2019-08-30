https://static.news.ru/photo/3f168c94-ccc2-11e9-925f-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина и Мухаммад V Фото: Rihana Oksana Petra/instagram.com

Мисс Москва Оксана Воеводина более двух месяцев хранит молчание относительно своего развода с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Только сейчас она решила приоткрыть завесу тайны и поделилась своими переживаниями. На своей странице в Instagram модель призналась, что своим рассказом боится сделать больно тем, кому их история небезразлична.

Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это больно, — написала она, сопроводив публикацию грустными смайлами.

Поклонники Оксаны неоднозначно восприняли её пост. Кто-то решил, что сообщение Оксаны пронизано грустью. По мнению пользователей, она сожалеет о расставании и до сих пор переживает разлад.

Какие бы предположения ни исходили от посторонних, держите всё за закрытой дверью. Желаю вам троим счастья до вечности, — написала одна из подписчиц.

Однако нашлись и те, кто предположил самое невероятное. Заметив, что снимок получился очень нежным и трогательным, подписчики решили, что влюблённые до сих пор вместе, однако по каким-то причинам не афишируют это.

Слухи о расставании пары появились в июле. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК, писал News.ru.