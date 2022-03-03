Минобороны РФ: украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные встретились с отрядами войск ДНР на административной границе Донецкой области и образовали «котёл», окружив вооружённые силы Украины и заблокировав им выход к Азовскому морю. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что проведение спецоперации идёт с опережением графика.

С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, — отметил Конашенков.

Также Минобороны РФ сообщило, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. В связи с этим ведомство попросило живущих рядом с ретрансляционными узлами киевлян покинуть свои дома.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул Шойгу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что темпы проведения военной спецоперации на Украине идут с опережением графика. Он назвал захват Мариуполя главной задачей на сегодняшний день.