Минобороны предложило украинским националистам на «Азовстали» сдаться утром

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 МСК воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни. По его словам, Министерство обороны учитывает катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», пишет ТАСС.

Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 МСК 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие, — сообщил Мизинцев.

Для осуществления этого плана руководство Минобороны РФ предлагает с 05:30 по Москве объявить «режим полной тишины», а с 06:00 поднять флаги: с российской стороны — красные, с украинской стороны — белые по всему периметру «Азовстали». Все желающие сдаться должны будут выйти без какого-либо оружия и боеприпасов.

Пресс-служба Министерства обороны России ранее опубликовала официальное заявление в котором сказано, что украинские военные настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов. Отмечается, что военные ВСУ находятся в безвыходном положении.