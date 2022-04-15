МО РФ: Киев угрожает расстрелом желающим сдаться военным ВСУ в «Азовстали»

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала официальное заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, в котором сказано, что украинские военные настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов. Генерал-полковник отметил, что военные ВСУ находятся в безвыходном положении, передаёт ТАСС.

Боевики настойчиво требуют от властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. Представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами, — сказано в пресс-релизе Минобороны.

В российском военном ведомстве указали на то, что в течение 16 апреля отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наёмниками, в которых звучат подобные просьбы.

Советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин ранее заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками. По мнению представителя ДНР, среди украинских военных присутствуют фанатично настроенные националисты, которые не согласны с теми, кто хочет сдаться в плен. Он отметил, что вскоре «противник придёт к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».