ДНР: в рядах ВСУ возможны конфликты из-за сдачи в плен

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сенатор Алексей Пушков написал в своём Telegram-канале, что президент США Джо Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Политик считает, что президентство Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.

Это ещё раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа, — написал Алексей Пушков. По данным нескольких опросов, лишь 33–41% американцев одобряют действия...