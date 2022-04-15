ДНР: в рядах ВСУ возможны конфликты из-за сдачи в плен
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:46, 16 апреля 2022
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
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Советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками. По мнению представителя ДНР, среди украинских военных присутствуют фанатично настроенные националисты, которые не согласны с теми, кто хочет сдаться в плен, сообщает РИА Новости.
Возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, — рассказал Гагин.
Он отметил, что вскоре «противник придёт к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. Боевики националистических батальонов в рамках введённого комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды.