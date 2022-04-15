За поддержку России украинские националисты подвергли пыткам 800 мирных

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с призывом внести Россию в американский список стран — спонсоров терроризма, пишет Washington Post. Отмечается, что президент США не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.

Ответственным за составление списка стран — спонсоров терроризма является американский Госдепартамент. В настоящий момент американский перечень состоит из четырёх государств: Иран, КНДР, Куба и Сирия. Бывший сотрудник Госдепа Джейсон Блазакис...