За поддержку России украинские националисты подвергли пыткам 800 мирных
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:37, 16 апреля 2022
Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / Global Look Press
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. Боевики националистических батальонов в рамках введённого комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды.
Всех подозреваемых — достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек — задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками, — рассказал Мизинцев.
Генерал-полковник отметил, что украинские националисты удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан из девяти стран.
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее сообщил, что Международный общественный трибунал по Украине начал собирать информацию о военных преступлениях в освобождённых районах ЛНР. Григорьев является председателем органа и в настоящее время находится в Рубежном. Он передал слова мирных жителей, которые заявили, что украинские военные выгоняли женщин из бомбоубежищ. Он добавил, что поток информации о военных преступлениях очень большой. По словам Григорьева, задача трибунала в настоящее время заключается в сборе информации и её публичном представлении.