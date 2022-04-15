Международный общественный трибунал по Украине начал работу в ЛНР

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что Международный общественный трибунал по Украине начал собирать информацию о военных преступлениях в освобождённых районах ЛНР. Григорьев является председателем органа и в настоящее время находится в Рубежном. Он передал слова мирных жителей, которые заявили, что украинские военные выгоняли женщин из бомбоубежищ, пишет ТАСС.

Международный общественный трибунал по Украине развернул свою работу в освобождённых районах Луганской Народной Республики, — сказал Григорьев.

Он добавил, что поток информации о военных преступлениях очень большой. По словам Григорьева, задача трибунала в настоящее время заключается в сборе информации и её публичном представлении.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер ранее заявил, что Германия «не должна пересекать черту» при поставках оружия Украине. Он отметил, что выступает против поставок тяжёлых вооружений Киеву. Речь идёт о танках и боевых самолётах. По словам политика, в немецком политическом руководстве очень быстро разрушаются устойчивые «ограждения» внешней политики и политики безопасности.