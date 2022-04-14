В Германии призвали «не пересекать черту» при поставках вооружения Киеву

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Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию, сообщает издание Washington Post. Южнокорейский лидер также отметил, что нужно увеличить гуманитарную помощь Украине. Он указал на то, что для поставок оружия существуют «препятствия».

Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, — сказал Ёль. Он добавил, что страна предоставила гуманитарную помощь Киеву объёмом $10 миллионов и призвал дальше работать в этом...