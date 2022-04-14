В Германии призвали «не пересекать черту» при поставках вооружения Киеву
Премьер Саксонии Кречмер призвал «не пересекать черту» при поставках вооружения Киеву
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:49, 15 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия «не должна пересекать черту» при поставках оружия Украине. Он отметил, что выступает против поставок тяжёлых вооружений Киеву. Речь идёт о танках и боевых самолётах, передаёт газета Suddeutsche Zeitung.
Мы пересекли бы черту, если бы поставили Киеву танки или самолёты, или даже установили бы бесполётную зону. Этой черты необходимо придерживаться, — рассказал Кречмер.
По словам политика, в немецком политическом руководстве очень быстро разрушаются устойчивые «ограждения» внешней политики и политики безопасности.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Политик при этом назвал последние события на Украине «ужесточением войны». Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.