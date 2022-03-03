Минобороны РФ объявит о режиме тишины для эвакуации граждан с Украины

Минобороны РФ объявило о создании условий для эвакуации мирного населения с Украины. Для этого будет установлен режим тишины, в ходе которого через организованные гуманитарные коридоры жителям можно будет выйти из зоны боевых действий, сообщает ТАСС.

В ведомстве намерены обеспечить все условия для безопасного вывода гражданских лиц с территории боевых действий.

По данным министерства, с начала российской военной спецоперации на Украине в РФ эвакуировали более 142 тысяч человек, в том числе почти 40 тысяч детей.

В ведомcтве ранее отметили, что в Киеве, Мариуполе, Харькове, а также в Cумах назревает гуманитарная катастрофа. В Мариуполе уже наблюдается критическая ситуация. Националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в этом городе.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее призвал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя для выхода мирных жителей. Он также напомнил о том, что это второй по населению город в ДНР.