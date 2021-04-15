Миг-31 перехватил над Тихим океаном самолёт-разведчик США

Российский Миг-31 перехватил над Тихим океаном летевший к границам РФ разведывательный самолёт RC-135 Военно-воздушных сил США, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, разведчика обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана.
Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США, — сказали в министерстве.
Он летел вдоль юго-восточного побережья Камчатки, но военные РФ не позволили ему нарушить государственную границу,
После того как американский истребитель вернулся восвояси, Миг-31 успешно приземлился на аэродроме базирования.
10 апреля 2021 года Минобороны опубликовало видео перехвата другого американского самолёта-разведчика — RC-135. Уточняется, что российский истребитель совершил полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, писал NEWS.ru.