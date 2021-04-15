Миг-31 перехватил над Тихим океаном самолёт-разведчик США

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В НАТО считают низкой или средней вероятность нападения России на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами Альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

Низкая или средняя, — заявил Уолтерс в ходе слушаний в комитете по вооружённым силам палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос о вероятности вторжения на Украину в ближайшие недели. Ранее...