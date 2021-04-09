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Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта-разведчика

10:23, 10 апреля 2021
RC-135 RC-135 Фото: Master Sgt. Patrick Nugent/Pudlic domain/wikipedia.org

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном американский самолёт-разведчик RC-135. Видео сопровождения иностранного самолёта опубликовало Министерство обороны РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что российский истребитель совершил полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границ РФ не было допущено.

Как ранее писал NEWS.ru, американский военный эксперт Пётр Бутовский оценил перспективу самостоятельного создания Россией авиационного комплекса дальнего перехвата МиГ-41. По его словам, это маловероятно из-за проблем в российской экономике и авиационной отрасли.

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