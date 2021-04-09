Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта-разведчика

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Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Тихим океаном для опознавания воздушной цели, которая была идентифицирована как американский самолёт-разведчик RC-135. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Для перехвата цели был направлен истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж идентифицировал цель и сопроводил её над акваторией Тихого океана. После того как иностранный...