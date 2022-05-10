МИД Украины потребовал от депутатов Рады сдавать диппаспорта

Украинские депутаты будут обязаны сдавать дипломатические паспорта после поездок в зарубежные командировки, с просьбой донести до народных избранников соответствующую информацию направил в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука глава МИД Дмитрий Кулеба. Письмо министра спикеру опубликовало украинское издание «Страна», его цитирует ТАСС.

В документе сказано, что депутат после поездки заграницу должен сдать паспорт в течение десяти дней после возвращения в страну. Как отметил Кулеба, это сделано «в связи с появлением в СМИ информации, что народные избранники используют диппаспорта в личных целях». Как подчеркнуло издание, по словам опрошенных им парламентариев, правительство хочет таким образом контролировать их выезд за границу.

Информация о том, чтобы депутаты сдавали свои дипломатические паспорта, правдива. Сейчас есть контроль за выездом нардепов, даже женщин, потому что мы представители власти. Это делается, чтобы парламентарии не злоупотребляли правом на выезд, — сообщил один из депутатов.

Ранее глава МИЛ Украина заявил, что если страна не получит статус кандидата в члены Евросоюза, то это будет означать, что Европа пытается «обмануть Киев». По его словам, Украина «не собирается этого терпеть».