https://static.news.ru/photo/53e6437e-3056-11ea-9ce4-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал серьёзной угрозой для безопасности региона ликвидацию генерала Касема Сулеймани. По его словам, Анкара постарается снизить напряжённость между Вашингтоном и Тегераном.

Мы будем работать с другими странами для того, чтобы снизить напряжённость между США и Ираном, — цитирует Чавушоглу «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани. К гробу бывшего военного лидера пришёл и президент Ирана Хасан Рухани.