МИД России осудил госпереворот в Гвинее

Москва выступает против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее и требует освобождения президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство выступает за скорейшую стабилизацию обстановки в Гвинее.

Призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путём переговоров, — говорится в заявлении МИД.

По данным посольства РФ в Конакри, среди находящихся в Гвинее россиян никто не пострадал. Сейчас принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности.

В воскресенье, 5 сентября, в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции главы государства Альфы Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Военные блокировали доступ в Конакри и обратились к населению с требованием разойтись по домам. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил об аресте Конде. По его словам, президент не пострадал, он находится в безопасном месте и его уже осмотрел врач. За сутки мятежники приостановили действие Конституции, распустили парламент и правительство.