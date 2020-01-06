https://static.news.ru/photo/e3d85074-308a-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители департамента информации и печати МИД России прокомментировали временный отказ Тегерана от исполнения условий «ядерной сделки».

Сообщается, что ведомство не видит иных решений, кроме как совместной работы между странами — участницами соглашения. Приоритетной задачей для всех партнёров должно оставаться сохранение всеобъемлющих договорённостей, сообщается на сайте МИД РФ.

Также в МИД РФ подчеркнули, что готовность Тегерана к возврату соблюдения требований Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) имеет большое значение. Многие факторы также зависят от европейских коллег, добавили представители ведомства.

Как писал NEWS.ru ранее, Китай считает США виновными в развале «ядерной сделки» с Ираном. По мнению китайской стороны, Иран был вынужден отказаться от ограничений по сделке.