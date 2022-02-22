Баку призвал МИД РФ исправить ошибку в публикации о Туркменчайском договоре

МИД Азербайджана на своём официальном сайте выразил недовольство Москве в связи с искажением информации о Туркманчайском договоре 1828 года. Документ с ошибкой был опубликован в аккаунте российского МИД в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии. Речь идёт о выражении «Восточная Армения», которое не упоминается в договоре.

К Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в Армянскую область, — говорится в пояснении к договору.

В пресс-службе МИД Азербайджана пояснили, что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте соглашения и этот факт должен быть хорошо известен департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице в социальной сети МИД России, — говорится в сообщении.

Накануне президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставлении военной помощи для обеспечения безопасности.