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Контрабандисты вырыли между США и Мексикой тоннель длиной 1313 метров. Подземный проход ведёт из индустриальной зоны мексиканского города Тихуаны в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).

Нашли тоннель мексиканские полицейские ещё в августе 2019 года, всё это время они пытались найти выход из него на территорию США и составляли карту, пишет «Интерфакс».

Это уже не первый туннель, выкопанный контрабандистами между США и Мексикой. В 2014 году также в районе города Сан-Диего был найден проход длиной 904 метра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недавно установленные панели на границе США и Мексики 29 января рухнули из-за сильных порывов ветра, упав на деревья. Панели стены были закреплены в бетонной базе. Из-за того, что бетон пока недостаточно затвердел, они не устояли и рухнули при ветре.