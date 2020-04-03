Меркель рассказала, что домашний карантин дался ей нелегко

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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как проводила время на домашнем карантине. Она находилась в изоляции с 22 марта после контакта с инфицированным коронавирусом. Все три теста Меркель, сделанные в этот период, были отрицательными.

По словам канцлера, режим самоизоляции дался ей нелегко, теперь она лучше понимает людей, вынужденных сидеть дома. Её заявление вывешено на сайте правительства ФРГ.

Теперь я отдаю себе отчет: 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром — это нелегко. Особенно нелегко для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни, и которые, в отличие от меня, не могут покинуть квартиру через почти что две недели, — отметила она.

Особенно Меркель остановилась на празднике Пасхи. Никаких публичных богослужений и общественных мероприятий не будет. Трансляцию пасхальных церемоний можно будет посмотреть в Германии по ТВ или онлайн, услышать по радио.

Даже пасхальные гуляния могут проводиться только в соответствии с правилами, действующими везде уже почти в течение двух недель: только с членами семьи, с которыми вы живете, или с не более чем одним человеком за пределами этого круга, — добавила она.

Она напомнила и о правилах безопасности: регулярном мытье рук, соблюдении дистанции и ношении маски. Кроме того, канцлер заявила о необходимости отказаться от поездок, даже на небольшое расстояние, на время пасхальных каникул. Меркель назвала новые правила «жёсткими, но жизненно необходимыми».

Будет время потом... Снова будут праздники в честь Пасхи, во время которых мы будем неограниченно желать друг другу счастливой Пасхи. Когда придет это «потом» и насколько хороша будет вновь жизнь — это зависит сейчас от всех нас. Мы все можем помочь нашей стране найти путь из кризиса, — сказала канцлер.

Карантин в Германии действует почти месяц. Закрыты публичные заведения, но как такового запрета на выход на улицу у немцев нет. Им можно гулять возле дома, заниматься спортом, но максимум по двое человек. Детские площадки закрыты. Приближаться к другим людям можно только при соблюдении дистанции в 1,5 — 2 метра. Выбирать маршруты для прогулки следует так, чтобы избегать людей. Воспрещается трогать уличную мебель, в том числе и на спортивных площадках.

Ангела Меркель живёт в обычном доме в центре Берлина, её квартира находится на четвёртом этаже. Здесь она жила ещё до того, как стала канцлером. Ни двор, ни улица не охраняются каким-либо экстраординарным способом, за исключением дежурного полицейского патруля. Меркель часто видят в местных супермаркетах. Так, незадолго до самоизоляции, она была замечена за покупками в одном из них. В её тележке другие покупатели отметили наличие четырёх бутылок вина, геля для душа с ароматом чёрной вишни и туалетную бумагу.

Судя по одежде, как отметили немецкие СМИ, канцлер пошла в магазин вечером того же дня, когда выступила с обращением к нации ввиду ситуации с распространением коронавируса. Никакой вызов со времён Второй мировой войны не требовал от немцев такой солидарности, отметила она тогда и призвала граждан относиться к пандемии серьёзно, писал NEWS.ru.

В Германии по состоянию на 3 апреля 85 903 заражённых коронавирусом, 1138 человек умерли. В мире количество подтверждённых диагнозов перевалило за миллион.