Меркель и Эрдоган обсудили конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/17d1e0fc-07f4-11eb-abd4-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции конфликт в Нагорном Карабахе и призвала к прекращению огня, прогрессу на переговорах в рамках Минской группы.

В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер призвала к прекращению огня и переговорам, направленным на существенный прогресс в Минской группе ОБСЕ, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы кабмина ФРГ.

Также Меркель высказалась за «быстрые шаги в направлении повестки дня для дальнейшего развития отношений между Евросоюзом и Турцией» и подчеркнула необходимость «дальнейшего снижения региональной напряжённости в Восточном Средиземноморье».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и ростом жертв среди мирного населения. Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.