Меркель допустила закупку «Спутника V» в ФРГ

https://static.news.ru/photo/f7870a6a-88e6-11eb-b950-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС.

Что касается российской вакцины, то я с определённых пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в Евросоюзе любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам. Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку, — приводит ТАСС слова Меркель.

Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной компании AstraZeneca.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности. Чем больше вакцин, тем лучше, такого мнения придерживается политик. Когда журналисты спросили его, сможет ли Австрия получить для применения российский препарат, он ответил, что это вполне реально.

17 марта австрийский канцлер побеседовал с лидерами Чехии, Болгарии и Словении о неравномерном распределении вакцин среди стран ЕС. Курц подчеркнул, что проблема реальна и требует скорейшего решения. Так, например, на Мальте привито уже 27% населения, в Восточной Европе — только 5%, писал NEWS.ru.