Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Близкий к съёмочной группе источник
По данным источника, недавнему члену королевской семьи будут платить $588 за день съёмок.
Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри отказались от королевских привилегий и решили начать новую жизнь. Британская королева Елизавета II осталась разочарована решением внука и его жены, но пообещала, что они навсегда останутся частью семьи.
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