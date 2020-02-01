https://static.news.ru/photo/dd47596e-4523-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».

Близкий к съёмочной группе источник сообщил изданию Page Six, что Маркл станет напарницей своей подруги — свадебного стилиста Джессики Малруни. Герцогиня Сассекская будет помогать участницам шоу, делиться опытом — до брака с Гарри она два года прожила в браке с режиссёром Тревором Энгельсоном.

По данным источника, недавнему члену королевской семьи будут платить $588 за день съёмок.

Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри отказались от королевских привилегий и решили начать новую жизнь. Британская королева Елизавета II осталась разочарована решением внука и его жены, но пообещала, что они навсегда останутся частью семьи.