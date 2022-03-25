Медведев: угроза ядерного конфликта существует всегда

Никто войны не хочет, но угроза ядерного конфликта существует всегда. Об этом всегда необходимо думать и проводить ответственную политику, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации, — отметил он.

По его словам, правы аналитики, утверждающие, что создание ядерного оружия предотвратило множество военных конфликтов как в прошлом, так и в нынешнем веке. Однако очевидно, что угроза применения такого оружия существует всегда.

Медведев добавил, что всем россиянам прекрасно известно, куда наведены и ракеты НАТО с ядерными боеголовками, и наши, а также масштабы вероятной войны.

Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику, — подчеркнул он.

Политик добавил, что современная ситуация несколько хуже, чем во времена Карибского кризиса 1962 года. Тогда оппоненты СССР не пытались довести противостояние до точки кипения.

Ранее замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что ядерная война в современном мире невозможна. Её нельзя допустить ни в коем случае, поскольку это будет означать конец цивилизации.