Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в США

https://static.news.ru/photo/f37e366c-d57e-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США ситуация с коронавирусом остаётся нестабильной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому — Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остаётся крайне нестабильной, — заявил Медведев во время совещания об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий коронавирусной инфекции.

Он выразил убеждённость, что в России ситуация будет развиваться по иному сценарию.

За прошлые сутки в США было выявлено 58,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших в результате COVID-19 возросло на 1,1 тысячи человек.

С начала пандемии в США заболели более 4,6 млн человек. Эта страна остаётся лидером по числу заболевших в мире. В тройку также входят Бразилия и Индия, где насчитывается более 2,7 млн и свыше 1,7 млн заболевших.

NEWS.ru писал, что 260 детей заразились коронавирусной инфекцией в лагере штата Джорджия. Всего в учреждении отдыхают 597 детей. У половины пациентов коронавирусная инфекция не имеет симптомов. Установлено, что ЧП произошло из-за действий руководства учреждения, которое проигнорировало требования об обязательном масочном режиме. Средства индивидуальной защиты имели только сотрудники лагеря.