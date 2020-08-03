Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в США

В США ситуация с коронавирусом остаётся нестабильной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому — Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остаётся крайне нестабильной, — заявил Медведев во время совещания об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий коронавирусной инфекции.
Он выразил убеждённость, что в России ситуация будет развиваться по иному сценарию.
За прошлые сутки в США было выявлено 58,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших в результате COVID-19 возросло на 1,1 тысячи человек.
С начала пандемии в США заболели более 4,6 млн человек. Эта страна остаётся лидером по числу заболевших в мире. В тройку также входят Бразилия и Индия, где насчитывается более 2,7 млн и свыше 1,7 млн заболевших.
NEWS.ru писал, что 260 детей заразились коронавирусной инфекцией в лагере штата Джорджия. Всего в учреждении отдыхают 597 детей. У половины пациентов коронавирусная инфекция не имеет симптомов. Установлено, что ЧП произошло из-за действий руководства учреждения, которое проигнорировало требования об обязательном масочном режиме. Средства индивидуальной защиты имели только сотрудники лагеря.
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