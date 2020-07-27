«Маразм крепчает»: Депутат бундестага — об отказе Германии пускать РФ в G7

https://static.news.ru/photo/1a0e66c0-d00d-11ea-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Вальдемар Гердт Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Заявление главы МИД Германии Хайко Маас о том, что ФРГ против возвращения России в G7 говорит о безответственности по отношению к немцам. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По мнению парламентария, G7 и G20 — это формат общения, в ходе которого главы стран обговаривают актуальные вопросы, и то, что сейчас Германия выступает против участия России в этом формате, говорит о том, что «маразм всё больше крепчает».

Гердт подчеркнул, что лишь объединившись можно спасти экономику и в какой-то мере благосостояние людей. По его словам, в мире сейчас и без того достаточно вызовов, связанных с пандемией коронавируса, санкциями и другими моментами, которые мешают развитию бизнеса, в том числе сокращают рабочие места.

Это всё — судьбы людей. Если что-то мешает бизнесу, это мешает людям жить нормально, ходить на работу и зарабатывать. Когда такой полуфабрикат, как наш министр иностранных дел, делает такие заявления, это безответственно по отношению к собственному народу, — цитирует депутата телеканал «360».

Он добавил, что ни одну проблему на территории Европы без участия России решить нельзя. Это касается и энергетики, и безопасности, и ресурсов.

Как писал NEWS.ru, Германия выступает против предложения президента США о возвращении РФ в переговоры «Большой семёрки», заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ФРГ придерживается принципа реализации Минских соглашений, но считает Крым частью Украины, так как Германия «не согласна с тем, что в XXI веке могут меняться границы стран в Европе».

Отдельно министр высказался о главе российского МИД Сергее Лаврове, он назвал его «очень опытным».

Также Маас отметил, что не согласен с приглашением и других стран на саммиты G7, так как немецкая сторона считает нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12.

Ранее, представители американской Демократической партии внесли в сенат проект резолюции об отстранении России от участия в заседаниях G7 («Большой семёрки»). Автором документа является замглавы демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа штата Иллинойс Дик Дурбин, выступающий против инициативы президента США Дональда Трампа о возвращении формата заседаний G8 с участием России.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит в Сочи. В «Группу семи» на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год, по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба. Однако у «Большой семёрки» нет устава, организация не основана на международном договоре. Кроме того, решения G7 носят характер намерений и не имеют обязательной силы. Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О желании пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею американский лидер Дональд Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия Москвы требует здравый смысл.