Резолюцию против участия РФ в G7 внесли в Сенат США

https://static.news.ru/photo/2370caf4-cb18-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Представители американской демократической партии внесли в сенат проект резолюции об отстранении России от участия в заседаниях G7 («Большой семёрки»).

Автором документа является замглавы демократического меньшинства в верхней палате законодательного органа штата Иллинойс Дик Дурбин, выступающий против инициативы президента США Дональда Трампа о возвращении формата заседаний G8 с участием России, передаёт «Политика сегодня».

Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что Сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов, — говорится в документе.

Также в проекте резолюции подчёркивается, что американский лидер пытается нормализовать отношения с РФ и «вознаградить Кремль», вместо того чтобы использовать имеющиеся войска в борьбе с «российскими угрозами». На данный момент документ одобрили 12 сенаторов.

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, предложение провести расширенный саммит G7 («Большой семёрки») ущербно, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В этой связи дипломат напомнил об инициативе Москвы по организации переговоров «пятёрки» Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, РФ, США, Франция).