Мальчика из Украины вернули маме в Россию при содействии Катара

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мальчик вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС. Ребенок прилетел в Москву из Стамбула и встретился с мамой в аэропорту Внуково.

Воссоединение мамы с девятилетним сыном состоялось в ночь на вторник, 19 декабря. По словам женщины, мальчик находился на Украине с 2019 года. В московском аэропорту ребенка встретил также сотрудник катарского посольства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине, Родион Мирошник заявил, что возвращение украинских детей их семьям — это заслуга России. По его словам, Киев и Запад приписывают себе несуществующие заслуги в этом вопросе, в то время как на самом деле всю работу делает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в том числе оплачивает проезды, разыскивает родных и сопоставляет все документы.

До этого власти России создали комиссию по расследованию преступлений Украины в отношении несовершеннолетних. По словам главы комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семей Анны Кузнецовой, всего в состав комиссии вошли по 13 депутатов и сенаторов, они займутся сбором данных, указывающих на совершенные преступления.