https://static.news.ru/photo/98e639b4-d18f-11e9-bf10-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон Фото: Michael Trammer/www.imago-images.de/Global Look Press

Обмен заключёнными между Россией и Украиной является решающим шагом в возобновлении диалога двух стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент республики приветствовал обмен заключёнными между Россией и Украиной. Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели, — приводит слова французского лидера пресс-служба Елисейского дворца.

Россия и Украина провели обмен задержанными 7 сентября. Он проходил по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Как ранее писал News.ru, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.