Макрон осудил бойкот французских товаров, объявленный исламскими странами

https://static.news.ru/photo/4155b198-1bb2-11eb-a78c-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон Фото: Julien Mattia/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В ряде исламских стран начался бойкот французских товаров. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением этой кампании.

Это недостойная и недопустимая кампания, к которой причастны те, кто извратили мои слова по поводу карикатур, опубликованных в журнале Charlie Hebdo , — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что он защищает свободы, гарантированные конституцией Франции. В частности, свободу слова. Карикатуры на пророка Мухаммеда были опубликованы свободным и независимым изданием, не связанным с правительством Франции. И сам Макрон никогда не говорил, что поддерживает авторов.

Как считает Макрон, антифранцузские протесты в исламском мире вызваны неправильным истолкованием того заявления, которое он сделал две недели назад после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Тогда президент предупредил, что французские власти развернут борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций, которые искажают ислам и от чьих действий страдают в первую очередь сами мусульмане, поскольку свыше 80% жертв терактов в мире приходится на жителей исламских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан бойкотировать товары из Франции в связи с позицией Парижа в отношении ислама.