https://static.news.ru/photo/af4e50b8-c12e-11e9-b2d4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции прокомментировал предложенный его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, невозможно достичь мира с участием только одной стороны.

Политик уверен, что необходимо достичь соглашения между всеми участниками конфликта, передаёт Figaro.

Для достижения мира нужны двое. Нельзя этого достичь с одной стороной, — подчеркнул он.

Журналисты спросили главу государства, верит ли он в концепцию «двух государств» для разрешения конфликтной ситуации. Он ответил, что верит в «два суверенитета».

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.