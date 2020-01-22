Французский лидер Эммануэль Макрон вступил в словесную перепалку с полицией Израиля. Инцидент произошёл у базилики Святой Анны, находящейся под управлением консульства Франции.
Судя по размещённым в Сети кадрам, политика возмутило то, что сопровождавшие его правоохранители попытались зайти в католическую церковь вместе с ним.
Выйдите, пожалуйста. Никто не должен никого провоцировать, окей? Мы знаем прекрасно, все знают правила, мне не нравится то, что вы делаете рядом со мной. Пожалуйста, уважайте правила, действующие в течение веков, из-за меня они не меняются, — заявил Макрон полицейским.
Ранее NEWS.ru писал, что Макрон накинулся на подростка за неуважительное обращение. Лидеру Франции не понравилось, что мальчик назвал его «Ману», а не «господин президент».
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