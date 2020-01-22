https://static.news.ru/photo/d4fe41aa-3dad-11ea-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон вступил в словесную перепалку с полицией Израиля. Инцидент произошёл у базилики Святой Анны, находящейся под управлением консульства Франции.

Судя по размещённым в Сети кадрам, политика возмутило то, что сопровождавшие его правоохранители попытались зайти в католическую церковь вместе с ним.

Выйдите, пожалуйста. Никто не должен никого провоцировать, окей? Мы знаем прекрасно, все знают правила, мне не нравится то, что вы делаете рядом со мной. Пожалуйста, уважайте правила, действующие в течение веков, из-за меня они не меняются, — заявил Макрон полицейским.

Ранее NEWS.ru писал, что Макрон накинулся на подростка за неуважительное обращение. Лидеру Франции не понравилось, что мальчик назвал его «Ману», а не «господин президент».