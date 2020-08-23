Мадуро признался, что у него не дрогнет рука для ареста Гуайдо

https://static.news.ru/photo/d23d0a2c-e56a-11ea-b301-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: kremlin.ru

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет готов к аресту лидера оппозиции Хуана Гуайдо к тому моменту, как суд и прокуратура страны вынесут соответствующее решение.

В тот день, когда прокуратура и суд вынесут постановление о его (Хуана Гуайдо. — NEWS.ru) аресте, моя рука не дрогнет, чтобы выполнить это, — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава государства подчеркнул, что оппозиционного политика не поддерживают 84% населения страны.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Штаты работают над отстранением Мадуро от власти. В Вашингтоне надеются, что он «не переживёт этот год» в качестве руководителя страны. Абрамс считает, что жители Венесуэлы должны протестовать против выборов в Национальную ассамблею. Также США необходимо помешать развитию отношений между Венесуэлой и Тегераном.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал руководство Венесуэлы нелегитимными тиранами. Политик убеждён, что жители этой латиноамериканской страны страдают от попирания прав человека, а власти — потворствуют коррупции, а также эксплуатируют «худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории».